На восстановление лесов Орловщины направят более трех миллионов рублей

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В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Экология» на увеличение в Орловской области площади лесовосстановления направят 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщил начальник Управления лесами Орловской области Александр Насонов на аппаратном совещании в областной администрации.

- На эти средства планируется увеличить площадь лесовосстановления до 82 гектаров, провести агротехнические уходы на площади 426 гектаров, сформировать запас семян в количестве более 2 тонн, вырастить посадочный материал в количестве 430 тысяч штук, - рассказал Александр Насонов.

Отметим, что в текущем году на увеличение площади лесовосстановления было направлено 2,7 миллионов рублей.