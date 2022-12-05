Погибших в ходе СВО орловцев смогут хоронить на Историко-мемориальном кладбище

Фото: Вячеслав Коваленко

Погибших в СВО орловцев смогут хоронить на Историко-мемориальном кладбище. Соответствующие поправки в положение «Об Историко-мемориальном кладбище города Орла» были внесены орловским городским советом народных депутатов.

В перечень лиц, которые могут быть погребены на Историко-мемориальном кладбище Орла включили военнослужащих и приравненных к ним лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также лиц, погибших в ходе СВО.

Также на Историко-мемориальном кладбище по-прежнему могут быть похоронены почетные граждане города Орла и Орловской области, граждане, включенные в Книгу Почета города Орла, Герои Советского Союза, Герои России и Герои Социалистического Труда, а также граждане, удостоенные Государственной премии СССР и Российской Федерации.

Поправки распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.