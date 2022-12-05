Фото: пресс-служба администрации Орла

Каток на площади Ленина в Орле откроют до конца декабря. Об этом сообщило управление физической культуры и спорта Орловской области в комментариях под одним из постов губернатора Андрея Клычкова.

- Каток на площади Ленина планируется, по срокам открытия — в третьей декаде декабря 2022 года, - отметили в управлении.

Напомним, в Орловской области не планируют чрезмерные празднования на Новый год. Праздники организуют за счет внебюджетных средств.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что подготовка к празднику в Орле идет полным ходом. На улице Ленина уже развесили гирлянды и установили инсталляции: мерцающие шары, светодиодные ели и фигурки зимних героев. Украсить областную столицу планируют до 10 декабря.