В Орловской области за год 14 детей вернули в детдом

Фото: детский рисунок Фото: Ирина КАБАНОВА

В Орловской области за 2022 год 14 детей вернули в детские дома и приюты. В 2021 году было зарегистрировано 12 таких случаев, в 2020 году – 14, в 2019 году – 17.

Такую информацию озвучили на заседании Общественного экспертного Совета при уполномоченном по правам ребенка в Орловской области. Несмотря на зарегистрированные случаи повторного сиротства, число оставшихся без попечения детей в области уменьшается.

В настоящее время в регионе насчитывается 1701 ребенок-сирота, что на 6% меньше, чем в 2021 году.

Напомним, в октябре Орловская область приняла 57 детей-сирот из ДНР. По поручению губернатора ребятам окажут должную поддержку. Сейчас в Орловском регионе для сирот работают семь государственных организаций системы образования, соцзащиты и здравоохранения.