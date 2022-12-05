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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 6:43

В Орле осудят мужчину, пытавшегося изнасиловать прохожую

Расследование уголовного дела завершено
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Орловского района, обвиняемого в покушении на изнасилование. Об этом сообщает пресс-служба СУ С РФ по Орловской области.

Следствием установлено, что ночью 8 сентября 2022 года на одной из улиц Северного района города Орла обвиняемый попытался изнасиловать орловчанку, но был остановлен прибывшим на крики о помощи сотрудником полиции. Он задержал орловца до приезда следственно -оперативной группы.

- Следствием проведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе ведомства.