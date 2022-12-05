Фото: газета "Мценский край"

В Орловской области завершается реконструкция Фетовского сквера. В настоящее время там выполнили прокладку сетей электроснабжения и видеонаблюдения.

Как сообщает районная газета «Мценский край», на объекте выполняются работы по устройству покрытия тротуаров, парковочных площадок и наружного освещения. Вместе с этим ведутся работы по монтажу ограждения сквера, арт-объектов, игрового оборудования детских площадок и других элементов благоустройства.

В будущем на территории сквера установят камеры наружного видеонаблюдения.

Напомним, в 2021 году проект стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды с предельным объемом финансирования 70 миллионов рублей. Реконструкция сквера началась в мае 2022 года.