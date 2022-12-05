Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 декабря 2022 6:25

В Орловской области завершается реконструкция Фетовского сквера

В настоящее время там выполнили прокладку сетей электроснабжения и видеонаблюдения
Ирина КАБАНОВА
Фото: газета "Мценский край"

Фото: газета "Мценский край"

В Орловской области завершается реконструкция Фетовского сквера. В настоящее время там выполнили прокладку сетей электроснабжения и видеонаблюдения.

Как сообщает районная газета «Мценский край», на объекте выполняются работы по устройству покрытия тротуаров, парковочных площадок и наружного освещения. Вместе с этим ведутся работы по монтажу ограждения сквера, арт-объектов, игрового оборудования детских площадок и других элементов благоустройства.

В будущем на территории сквера установят камеры наружного видеонаблюдения.

Напомним, в 2021 году проект стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды с предельным объемом финансирования 70 миллионов рублей. Реконструкция сквера началась в мае 2022 года.