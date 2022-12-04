Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле в 2023 году организуют работу 14 ярмарок. Публикуем адреса размещения ярмарочных площадок.

Согласно плану, утвержденному мэрией Орла, ярмарки на Черкасской, Левом берегу Оки и в переулке Рыночном будут работать ежедневно с 7:00 до 18:00.

Ярмарка «народная» будет функционировать на улице Комсомольской со среды по воскресенье с 8:00 до 16:00. На улице Маринченко ярмарку можно будет посетить со вторника по пятницу с 8:00 до 17:00.

График работы ярмарок выходного дня «Хлебосольный выходной» не изменится. Они будут работать в субботу и воскресенье на Комсомольской площади и улице Приборостроительной.

Вместе с тем орловцы смогут посетить и тематические ярмарки. На День города Орла, 5 августа, с 10:00 до 20:00 перед входом в Городской парк будет работать ярмарка–выставка современных и традиционных ремесел. 12 августа на этом же месте пройдет ярмарка «День меда». А новогодние ярмарки будут работать на центральной площади Орла и на улице Ленина.