Фото: пресс-служба администрации Орла

Орел украсят к Новому году до 10 декабря. Подготовка к празднику в городе идет полным ходом.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На улице Ленина уже развесили гирлянды и установили инсталляции: мерцающие шары, светодиодные ели и фигурки зимних героев.

- К зимнему оформлению своих территорий активно присоединяются коммерческие предприятия: кафе, рестораны и магазины, отметили в пресс-службе мэрии Орла.

Напомним, в Орловской области не планируют чрезмерные празднования на Новый год. Праздники организуют за счет внебюджетных средств.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Орел присоединился к акции «Елка желаний». В ее рамках 1 500 детей из областной столицы получат подарки на Новый год. Одним из Дедов Морозов станет и мэр города Орла Юрий Парахин. Он наденет праздничный костюм и бороду.