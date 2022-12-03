Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловскую область поступят новые школьные автобусы. Их распределят по учебным заведениям.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.

- В регион ожидается поступление новых школьных автобусов. Я подписал со своей стороны соглашение. Мы отправили его в Минпромторг. После подписания автобусы поступят в регион и будут распределены по школам, - заявил Андрей Клычков.

Также губернатор отметил, что сегодня ключи от новых 28 современных низкопольных автобусов "ЛиАЗ" передадут МУП «ТТП». По словам Клычкова, это большой шаг для того, чтобы увеличить качество оказания транспортных услуг и количество городских маршрутов.