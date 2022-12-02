Фото: скриншот из видео Юрия Парахина

Из Орловской области на передовую доставили почти две тонны гуманитарного груза. В посылку вошло все необходимое для выполнения боевых задач.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Орла Юрий Парахин. Бойцам передали автозапчасти, теплые вещи, медикаменты, экипировку, системы видеонаблюдения, рации и детские письма.

- Сегодня как никогда важна забота друг о друге. Дети заботятся о своих отцах, направляя им слова поддержки. Мы заботимся о семьях бойцов и стараемся сделать так, чтобы они не знали нужды и печали, - написал глава города.

Градоначальник напомнил, что в середине декабря начнется выдача новогодних подарков для детей. В рамках акции «Елка желаний» планируется осчастливить сотни детей из семей бойцов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в 2022 году в акции поучаствует 1 061 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, свыше 400 детей из семей участников специальной военной операции, и 48 юных горожан, вынужденно покинувших территорию Украины, а также российские ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области