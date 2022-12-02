Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 декабря 2022 13:32

В Орловской области ликвидировали 12 свалок

В порядок привели более семи гектаров плодородных земель
Ирина КАБАНОВА

В Орловской области ликвидировали 12 свалок. В порядок привели более семи гектаров плодородных земель.

Как сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, с начала 2022 года в регионе выявлено 14 мест размещения отходов на сельскохозяйственных землях на площади более 9 гектаров. Также специалистами ведомства было выявлено четыре факта загрязнения земель животноводческими отходами на территории Ливенского, Болховского, Покровского и Кромского районов области.

- На сегодняшний день ликвидировано 12 свалок, в порядок приведено свыше 7 гектаров плодородных земель, остальные площади охвачены предостережениями, - отметили в пресс-службе ведомства.