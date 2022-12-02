Фото: ЕВГЕНИЙ МАРТЫНОВ/ ИЗ АРХИВА ОРЛОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ

В орловских храмах собирают гуманитарный груз для российских военных. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Очередной сбор гуманитарной помощи начался во всех храмах Орловской епархии по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона.

Каждый желающий может до 19 декабря принести в любой орловский храм тушенку, крупы, термобелье, нижнее белье или носки. Уточняется, что вся помощь принимается строго в соответствии со списком, причем товары должны быть новыми, неповрежденными и непросроченными.

Отметим, что митрополия отправила уже несколько многотонных посылок в зону СВО. Ранее Орловская епархия передала российским военнослужащим посылку весом более пяти тонн. В нее вошли лекарства, средства для оказания первой медицинской помощи, продукты, термобелье и другие вещи.