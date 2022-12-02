Фото: департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

Около 200 орловцев пригласили на работу на ярмарке вакансий. Об этом сообщает департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

Мероприятие прошло 1 декабря. Его посетили полтысячи человек. Вакансии присутствующим предложили промышленные предприятия, организации транспорта и связи, торговли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, учреждения здравоохранения и образования.

Каждый посетитель ярмарки мог лично пообщаться с работодателями, задать интересующие вопросы и выбрать подходящий для себя вариант.

- Ожидается, что декабрьская городская ярмарка возродит традицию ежегодного проведения подобных мероприятий, прерванную наступлением ковида. По опыту прошлых лет, крупные городские ярмарки весьма эффективны, а потому вызывают интерес работодателей и ищущих работу граждан, - отметили в департаменте.