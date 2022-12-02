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Орловцы смогут привиться от гриппа и коронавируса на ярмарке выходного дня. Ввести вакцину можно будет не только подкожно, но и назально.

Как сообщает департамент здравоохранения Орловской области, выездные пункты вакцинации будут работать с 9 до 16 часов 3 и 4 декабря на улице Приборостроительной. К слову, в воскресенье орловцы смогут привиться еще и от пневмококка.

Желающим вакцинироваться нужно будет взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

- Мы просим вас быть внимательнее не только к своему здоровью, но и к здоровью ваших близких. Это заболевание особенно тяжело переносят люди из группы риска: маленькие дети, у которых иммунитет не до конца сформирован, пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями. Одним из способов защитить их от заболевания является вакцинация. Тем более, что вакцины как раз эффективны против выявленного в регионе штамма свиного гриппа, - отметили в региональном депздраве.

Отметим, что мобильные медицинские комплексы, в которых будет проходить вакцинация, соответствуют всем СанПиН и лицензионным требованиям.