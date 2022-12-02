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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 10:41

В Орле 16-летнего подростка будут судить за вымогательство

Несовершеннолетнему грозит до семи лет заключения
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орле 16-летнего подростка будут судить за вымогательство. Несовершеннолетнему грозит до семи лет заключения.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области, расследование уголовного дела в отношении подростка, обвиняемого в вымогательстве, завершено.

Следствием установлено, что летом 2021 года подросток вместе с несовершеннолетней подругой, не достигшей возраста привлечения к уголовной ответственности, вымогали деньги у 16-летнего знакомого. Они угрожали распространить о потерпевшем ложные сведения о якобы совершенном им преступлении.

Прокурором утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.