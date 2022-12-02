В Орле пройдут Рождественские образовательные чтения. Региональный этап международного форума откроется 3 декабря.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, мероприятие начнется в 11:00 в архитектурно-строительном институте ОГУ имени Тургенева. Участники форума обсудят вопросы духовно-нравственного воспитания и влияния семьи на формирование личности ребенка, поговорят об автономности культуры, проблеме патриотизма и формах поддержки верующих.

Вместе с тем запланирована работа секций. Так, 6 декабря в 11:00 в региональном Институте развития образования откроется педагогическая секция. А 8 декабря в 11:00 в резиденции управляющего Орловской митрополией заработает секция социального служения.

Завершится региональный этап XXXI Международных Рождественских образовательных чтений заседанием научно-образовательной секции. Оно пройдет 15 декабря в 12:00 в юридическом институте ОГУ имени Тургенева.