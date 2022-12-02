Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 декабря 2022 8:13

Глава орловского депздрава опроверг слухи о закрытии Новосильской ЦРБ

Вопрос о закрытии коек в других районных больницах области также не рассматривается.
Ирина КАБАНОВА
Фото из аккаунта Игоря Петчина в "ВК"

Фото из аккаунта Игоря Петчина в "ВК"

В Орловской области не планируют закрывать Новосильскую ЦРБ. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области Игорь Петчин на своей странице во "Вконтакте".

По его словам, пациенты больницы две недели назад поднимали вопрос о закрытии стационара, однако в планы депздрава это не входит.

- Департамент здравоохранения не рассматривает вопрос о закрытии коек ни в Новосильской ЦРБ, ни в других районах области, - сообщил Игорь Петчин.

Глава регионального депздрава добавил, что в регионе планируют внедрять телемедицину, а также работу выездных мобильных бригад, в составе которых будут все необходимые специалисты.