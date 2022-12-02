Глава орловского депздрава опроверг слухи о закрытии Новосильской ЦРБ

Фото из аккаунта Игоря Петчина в "ВК"

В Орловской области не планируют закрывать Новосильскую ЦРБ. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области Игорь Петчин на своей странице во "Вконтакте".

По его словам, пациенты больницы две недели назад поднимали вопрос о закрытии стационара, однако в планы депздрава это не входит.

- Департамент здравоохранения не рассматривает вопрос о закрытии коек ни в Новосильской ЦРБ, ни в других районах области, - сообщил Игорь Петчин.

Глава регионального депздрава добавил, что в регионе планируют внедрять телемедицину, а также работу выездных мобильных бригад, в составе которых будут все необходимые специалисты.