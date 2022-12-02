Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле прошел митинг ко Дню Неизвестного солдата. В нем приняли участие первые лица города и области.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, мероприятие прошло в сквере Танкистов. В память о безымянных Героях прозвучала минута молчания, после чего участники митинга возложили красные гвоздики к памятнику Танкистам, к братской могиле и к памятнику Ивану Баграмяну.

Напомним, 3 ноября в 1966 году из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой в Александровский сад, к стенам Кремля, перенесли прах Неизвестного солдата. С тех пор этот день известен в истории России как День Неизвестного солдата.

Ежегодно 3 ноября в стране проходят церемонии возложения венков к братским захоронениям и мемориалам павшим воинам, в учебных заведениях проводятся уроки мужества.