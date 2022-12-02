Фото: Ольга Супонева
В Орловской области сотрудник МУПа присвоил себе деньги предприятия. Возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает прокуратура Орловской области. Установлено, что в период с июня 2019 года по февраль 2022 года должностное лицо муниципального унитарного предприятия «Жилкомхоз» незаконно присвоило себе денежные средства предприятия в сумме более 315 тысяч рублей.
Материалы проверки с постановлением, вынесенным прокурором Должанского района, направлены в следственные органы. На их основании возбуждено уголовное дело.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.