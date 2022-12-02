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НовостиОбщество2 декабря 2022 7:00

В Орловской области сотрудник МУПа присвоил себе деньги предприятия

Возбуждено уголовное дело
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области сотрудник МУПа присвоил себе деньги предприятия. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает прокуратура Орловской области. Установлено, что в период с июня 2019 года по февраль 2022 года должностное лицо муниципального унитарного предприятия «Жилкомхоз» незаконно присвоило себе денежные средства предприятия в сумме более 315 тысяч рублей.

Материалы проверки с постановлением, вынесенным прокурором Должанского района, направлены в следственные органы. На их основании возбуждено уголовное дело.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.