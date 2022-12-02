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У орловских антимонопольщиков возникли вопросы к рекламе дешевого сахара. Эксперты Орловского УФАС посчитали, что рекламная акция может вводить потребителей в заблуждение.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, в октябре один из супермаркетов провел рекламную акцию по продаже сахара по 29,9 рубля за килограмм. Реклама активно транслировалась на региональном телевидении и вызвала множество жалоб со стороны орловцев.

Оказалось, что обязательным условием покупки товара по цене 29.90 рублей за килограмм, является единовременная покупка товаров на 1200 рублей в этом магазине, в том числе и покупка сахара не менее 5 килограмм. В связи с этим покупатели пожаловались на то, что реклама ввела их в заблуждение, так как в ней не было указано данного условия.

- Большинство экспертов пришло выводу, что представленная в видео- и аудиороликах информация, в силу ограниченного времени ее распространения, скорости смены кадров, разного шрифта, стиля, цвета оформления текста, недоступна для восприятия в полном объеме и может вводить потребителей в заблуждение относительно всех условий рекламной акции по продаже сахарного песка, - отметили в пресс-службе регионального УФАС.

В настоящее время Управлением рассматривается вопрос о применении мер антимонопольного реагирования по данному факту.