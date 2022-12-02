Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области увековечили память погибшего в СВО Владислава Панасова. Памятную доску открыли на здании Змиевской средней общеобразовательной школы, которую заканчивал орловец.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В церемонии открытия мемориальной доски герою поучаствовали губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава Сведловского района Виктор Рожков и местные жители.

Владимир Панасов служил в 336 бригаде морской пехоты в Балтийске старшим помощником гранатометчика. За мужество, проявленное в боях за освобождение Донбасса, награжден медалями «За боевые отличия» и «За отвагу».

Погиб орловец 6 октября 2022 года при исполнении воинского долга. Указом Президента РФ Владимира Путина Владимир Панасов награжден Орденом Мужества посмертно.

Присутствующие на мероприятии почтили память земляка минутой молчания. К мемориальной доске возложили цветы.