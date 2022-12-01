Орловская область выполнила план по призыву на военную службу на 95%. Об этом сообщил заместитель губернатора Орловской области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский. Задание по направлению граждан на службу в ноябре-декабре для региона составляет 380 человек. Для полного его выполнения осталось оформить для призыва 21 человека.

Чиновник особо отметил военные комиссариаты, которые перевыполнили план по призыву. Это комиссариаты Хотынецкого и Знаменского районов – 233%, а также города Малоархангельска, Малоархангельского и Глазуновского районов – 185% выполнения плана отбора, Болховского района – 118%.

С 1 ноября в регионе начали работать 27 районных призывных комиссий и одна областная. На сегодняшний день на их заседания уже прибыло более 2,6 тыс. человек. Последняя отправка запланирована на 15 декабря.

Всего в стране с 1 ноября по 31 декабря на срочную службу планируется направить 120 тыс. человек.