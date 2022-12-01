Житель Орла отправится в тюрьму на 8,5 лет за смертельное избиение знакомого

46-летнего жителя Орла осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека.

Как сообщили в региональном СУ СКР, 2 декабря прошлого года горожанин выпивал вместе со своими знакомыми. Мужчины находились в доме в Советском районе Орла. Во время посиделок осужденный поссорился с одним из приятелей. Потому что тот надел его куртку без разрешения. Орловец избил знакомого сначала руками и ногами, а затем схватил табурет и нанес еще несколько ударов по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался. А осужденный скрыл его тело на участке возле дома.

Суд приговорил жителя Орла к восьми с половиной годам колонии строгого режима.