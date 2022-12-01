Фото: пресс-служба Минстроя России

В Заводском районе Орла построили миниатюрную дорогу. Ее протяженность составила 260 метров.

Как сообщает пресс-служба Минстроя России, в городе завершилось строительство улицы Николая Сенина. Новое дорожное полотно, которое обеспечит подъезд к будущей школе на улице Зеленина, уже готовят к вводу в эксплуатацию.

- В рамках проекта по строительству трехполосной дороги на территории микрорайона «Зареченский» выполнены работы по устройству проезжей части и дождевой канализации. Также произведена установка дорожных знаков и элементов уличного освещения. Кроме того, обустроены тротуары, нанесена разметка и организован пешеходный переход, - отметили в пресс-службе Министерства.

На строительство самой миниатюрной дороги по программе "Стимул" ушло полгода. Контроль за ходом строительства осуществляли инспекторы ФБУ «РосСтройКонтроль».