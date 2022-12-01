1 декабря в Орловской области начнет работу новый автобусный маршрут

1 декабря в Орловской области начнет работу новый межмуниципальной автобусный маршрут. Об этом сообщили в администрации области. Услуги пассажирских перевозок будут осуществляться по маршруту №464 «Мезенский педагогический колледж (с заездом в д. Тайное) – м-н Звездный»

Автобус запустили по многочисленным просьбам орловцев. Он позволит снизить нагрузку на данном направлении и будет проходить через Северный район Орла, Московскую улицу, Герценский мост, ул. 60-летия Октября, ул. Октябрьскую и Болховское шоссе, д. Жилина, с. Плещеево, пос. Белоберезовский и д.Тайное.

Напомним, что с 1 декабря в Орле подорожает проезд в общественном транспорте. Теперь за поездку при оплате картой орловцы отдадут 22 рубля, а наличными – 25. Последнее повышение было 1 мая 2021 года