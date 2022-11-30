Орловские спортсмены везут восемь наград из Подмосковья

Орловскую область на соревнованиях представляли спортсмены из клубов "Будокан", "Асгард" и "Резерв". Фото ЦСП Орловской области.

На семи татами соревновались более 700 спортсменов со всей страны. Основной состав спортивной сборной команды Орловской области составили спортсмены из клубов "Будокан", "Асгард" и "Резерв". В активе наших земляков восемь медалей, из которых три – высшей пробы.

Бронзу чемпионата России выиграл Сергей Пехтерев в дисциплине ниппон кэмпо.

Победителем первенства страны стала Елизавета Дмитричева (дисциплина - кобудо ката). Серебро в активе Данилы Старых (ниппон кэмпо). Третьи места заняли - Полина Амелина (кобудо ката) и Анна Брыкова (ниппон кэмпо).

В рамках всероссийских соревнований золото завоевали Варвара Дюмина и Анна Изотова (обе - ниппон кэмпо). Бронзовой призеркой стала Ангелина Манохина (ниппон кэмпо).

Тренируют спортсменов Владимир Курский, Максим Дмитричев, Денис Горелов и Евгений Сидоров.