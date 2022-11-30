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В Орле за взятки оштрафовали директора частного образовательного центра. Помимо этого на мужчину завели уголовное дело.

В 2019 году руководитель образовательного центра подготовки «Сатурн» за денежное вознаграждение выдал мужчине документы о прохождении программы подготовки охранников и изучению правил обращения с оружием. Правда, обучение это никто и не проходил. Затем уже сам директор центра передал пять тысяч сотруднику Росгвардии, чтобы тот выдал этому мужчине удостоверение частного охранника в обход установленного порядка.

- Прокуратура возбудила в отношении автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр подготовки «Сатурн» дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), - уточнили в прокуратуре Орловской области.

В суде юридическое лицо признали виновным. Ему назначили штраф в размере миллиона рублей. Помимо того, на руководителя центра завели уголовное дело за получение коммерческого подкупа. Сейчас его рассматривает Советский районный суд.