Фото: аккаунт Юрия Парахина в ВК

Орловская прокуратура настаивает на том, чтобы мэр Орла предстал перед судом. Об этом сообщил прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

В интервью изданию «Орелтаймс» Тимошин заявил, что следствие дважды пыталось прекратить дело в отношении мэра Орла Юрия Парахина. По словам прокурора, надзорное ведомство вносило очень много актов реагирования, чтобы заставить работать орловское следствие.

- Мы уже дважды отменяли решения о прекращении уголовного дела. Также дело поступало к нам с обвинительным заключением, но мы возвращали его. Это связано с тем, что следствие предлагало направить в суд дело только в отношении заместителя мэра, а в отношении самого Парахина – прекратить уголовное преследование. Однако мы убеждены, что направлять дело в суд необходимо не только в отношении заммэра, но и в отношении Юрия Парахина, - рассказал изданию Тимошин.

Напомним, уголовное дело на мэра было возбуждено из-за нецелевого расходования бюджетных денег. По версии следствия, за казенный счет Парахин вместо ремонта сельских дорог проложил асфальт к дому своей тещи.