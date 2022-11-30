Фото: Нина Соколова

30-летний орловец стащил деньги из дома знакомого. Полицейские завели уголовное дело.

В отдел полиции Орловского муниципального округа обратилась женщина. Там она рассказала, что из ее дома пропали шесть тысяч рублей, которые она спрятала в комоде. В ходе выяснения обстоятельств пропажи денег оперативники узнали, что накануне в дом к потерпевшей своего знакомого привел ее родственник. Мужчины вместе распивали спиртное.

Так стражи порядка установили, что именно этот приятель мог стащить деньги из комода. В пресс-службе УМВД России по Орловской области рассказали, что в отношении 30-летнего орловца возбудили уголовное дело за кражу по 158-й статье Уголовного кодекса.

Сейчас воришка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают расследовать дело.