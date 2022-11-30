В Орле установят 29 новых остановок

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле установят 29 новых остановочных павильонов. Их оборудуют до конца 2022 года. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Новые остановочные павильоны появятся на Карачевском и Кромском шоссе, на улице Комсомольской, улице Октябрьской, улице Московской и улице Лескова, а также в Зареченском микрорайоне.

Напомним, в октябре на сайте «Госзакупки» появилась информация о том, что в Орле появится 17 новых остановок. На эти работы потратят более 6 миллионов рублей. Остановочные павильоны установят на Кромском шоссе, улице Комсомольской, Московской, Лескова и Октябрьской. Каркас изготовят из стальной профильной трубы, а стекло должны быть не тоньше восьми миллиметров. Будут на остановках и лавочки, гарантия предусмотрена на год