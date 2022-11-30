Китайцы попробуют орловское подсолнечное масло

Из Орловской области в Китай отправлена первая партия подсолнечного масла. Об этом сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Первая партия подсолнечного масла, произведенного на предприятии Орловской области, общим весом 2 тысячи тонн отправилась в Китай в ноябре.

- По результатам лабораторных исследований продукции, проведенных подведомственным Россельхознадзору Орловским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», экспортная партия признана соответствующей всем требованиям страны-импортера. В связи с чем, Управлением Россельхознадзора были выданы фитосанитарные сертификаты, - отметили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что ранее Орловщина поставляла в Китай рапсовое масло. С начала 2022 года было экспортировано более 35 тысяч тонн этой продукции.