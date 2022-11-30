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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 9:01

В Орловской области будут судить курянина, случайно застрелившего мужчину на охоте

Расследование уголовного дела завершено
Ирина КАБАНОВА
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Железногорска, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области. Следствием установлено, что мужчина охотился вблизи деревни Березовка Орловской области. В процессе охоты он не удостоверился в безопасности другого охотника - 29-летнего жителя Железногорского района, выстрелил в куст, где находился последний, и застрелил его. - Следствием в установленные сроки проведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе ведомства.