Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Танкисты передали слова благодарности всем жителям Орловщины. Видеообращение бойцов в своем телеграм-канале опубликовал орловский губернатор Андрей Клычков.

Бойцы танкового подразделения передали большой привет орловцам и поблагодарили всех неравнодушных жителей области за помощь и поддержку. Отдельные слова благодарности военнослужащие сказали детям, написавшим для них письма с добрыми пожеланиями.

- Благодарю всех и каждого, кто сделал свой вклад в общее правое дело. На таких примерах самоотверженности нам предстоит строить наше общее будущее вместе. Орловская область своих не бросает!, - написал Андрей Клычков.

По словам главы региона, с момента начала СВО орловцы отправили на передовую сотни тонн гуманитарного груза.