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НовостиОбщество30 ноября 2022 7:17

В Орле с 1 декабря подорожает проезд в общественном транспорте

Теперь за поездку при оплате картой орловцы отдадут 22 рубля, а наличными – 25
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орле с 1 декабря подорожает проезд в общественном транспорте. Теперь за поездку при оплате картой орловцы отдадут 22 рубля, а наличными – 25.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По словам исполняющего обязанности первого заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова необходимость повышения тарифа вызвана ростом расходов на износ шин, стоимости горюче-смазочных материалов и самих транспортных средств, а также их технического обслуживания.

- Проездные и льготы все остаются, сохраняются. Здесь ничего не меняется. Тариф повышается на процент инфляции. Последнее повышение было 1 мая 2021 года, - уточнил Ничипоров.

Заместитель мэра Орла также добавил, что повышением тарифа мэрия планирует решить проблему дефицита водительских кадров.