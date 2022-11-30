Фото: Ольга Супонева/Архив "КП"

В Орловской области за три года на работу устроились 82 бывших заключенных. Готовящихся к освобождению консультируют специалисты центров занятости.

Очередная профориентационная консультация прошла в Орловском следственном изоляторе. Ее посетили 15 жителей региона, которые в ближайшее время могут освободиться. Инспектор центра занятости рассказала слушателям про ситуацию на рынке труда и объяснила, как бывшим заключенным помогают с работой. Сначала она может быть временной, чтобы работник смог себя зарекомендовать. В течение временного трудоустройства помимо зарплаты он будет получать материальную поддержку от службы занятости.

Также предусматривается трудовая реабилитация. Вставшим на учет в центры занятости помогут в социальной адаптации, психологической поддержке, посодействуют в переезде к новому месту работы. Еще появляется возможность получить направление на обучение новой профессии или повысить уже имеющуюся квалификацию.

По данным Управления труда и занятости, специалисты центров занятости организовали четыре выездных консультпункта для готовящихся к освобождению заключённых, проконсультировав в них 129 человек. За помощью в поиске работы обратилось 67 человек, 15 из которых уже трудоустроили.