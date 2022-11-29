Платон Козлов из Орловской области выиграл всероссийский турнир по боксу

Участие в соревнованиях приняли 165 спортсменов из 43 регионов России. Фото ЦСП Орловской области.

На территории СК ЛОК «Витязь» состоялись всероссийские соревнования по боксу среди юношей 14-15 лет памяти заслуженного тренера России А.П. Аксенова. Участие приняли 165 спортсменов из 43 регионов России. Орловский боксер Платон Козлов занял первое место. Другой наш земляк Кирилл Лукьянов финишировал пятым.

Как ранее сообщал сайт orel.kp.ru, орловская шахматистка Мария Деминова завоевала серебро на первенстве ЦФО.

Тем временем, Антонина Шмелева выиграла международные соревнования по дзюдо. В финальном поединке она одолела москвичку Александру Бабинцеву.