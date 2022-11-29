Фото: Нина Соколова

Лжесотрудники банка выманили у доверчивой орловчанки более 800 тысяч рублей. Деньги, взятые в кредит, женщина перевела на «безопасный» счет.

Жительница областного центра написала заявление в полицию, когда поняла, что ее обманули. 45-летней орловчанке позвонили якобы сотрудники банка.

Они сообщили, что неизвестные пытаются оформить кредит от имени женщины, используя ее персональные данные. Звонившие предложили ей стандартный выход из ситуации – взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Женщина последовала рекомендациям и отправила телефонным мошенникам 840 тысяч рублей.

- По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), - сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Аферистов ищут правоохранители.

Полицейские просят не сообщать персональные данные банковских карт, смс-пароли и коды посторонним. Продолжать телефонный разговор с тем,кто представляется сотрудником банка или правоохранительных органов и пытается выудить личную информацию, просит взять кредит или отправить деньги на «безопасный» счет, не стоит.