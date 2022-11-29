В орловском супермаркете поймали мужчину, находящегося в региональном розыске. Он пытался похитить продукты.

40-летнего жителя области в торговой точке задержали росгвардейцы. Наряд вневедомственной охраны прибыл в сетевой супермаркет на улице 8 Марта по тревожному сигналу.

Орловец собирался украсть продукты питания. Силовики пресекли его попытки, а также выяснили, что мужчина находится в региональном розыске.Его доставили в отдел полиции.

По информации пресс-службы областного Управления Росгвардии, сначала этого года сотрудники задержали и передали в органы внутренних дел пятерых местных жителей, разыскиваемых на федеральном и региональном уровнях по разным статьям Уголовного кодекса.