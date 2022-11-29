Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

Орловский пенсионер едва не застрелил соседа из самодельного револьвера. Теперь 71-летний орловец предстанет перед судом.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области, следствием установлено, что в обвиняемый поругался со своим 43-летним соседом из-за границ земельного участка вблизи его дома в деревне Гладкое. В ходе конфликта 71-летний орловец несколько раз выстрелил в голову соседа из самодельного семизарядного револьвера. Потерпевшему чудом удалось выжить и скрыться от стрелявшего в безопасное место.

В ходе следствия в доме у пенсионера нашли различные виды самодельного огнестрельного оружия. Стрелку предъявили обвинение в покушении на убийство, а также незаконном изготовлении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе регионального СУ СК.