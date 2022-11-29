Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле назначили нового директора школы №25. Им стала преподаватель истории Елена Корнюхина.

Как сообщает пресс-служба городской администрации сегодня нового руководителя представили коллективу.

Елена Юрьевна Корнюхина родилась 27 декабря 1982 года в Орле. В 2005 году она окончила ОГУ имени Тургенева по специальности «История» с присуждением квалификации «Историк, преподаватель истории». В 2022 году прошла профессиональную переподготовку в Институте развития образования по программе «Менеджмент в образовании».

Помимо этого, Елена Корнюхина не раз участвовала в конкурсах педагогического мастерства. В 2015 году она стала полуфиналистом городского конкурса «Учитель года». Кроме того, Корнющина имеет диплом III степени Общероссийского конкурса «Педагогическое мастерство».