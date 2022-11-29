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НовостиОбщество29 ноября 2022 11:13

В Орле управляющая компания присвоила себе два дома, подделав подписи жильцов

Возбуждено два уголовных дела
Ирина КАБАНОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

В Орле управляющая компания присвоила себе два дома, подделав подписи жильцов. Возбуждены два уголовных дела.

Об этом сообщает прокуратура региона. Так, жителям домов по улице Андрианова, 12 и улице Октябрьской, 126 стало известно, что якобы состоялись собрания собственников жилых помещений, на которых в качестве управляющей компании выбрано ООО «Содействие».

- В ходе проверки прокуратурой установлено, что соответствующие протоколы общих собраний собственников жилых помещений названных многоквартирных домов, на основании которых была установлена указанная управляющая компания, содержат подложные данные, - отметили в ведомстве.

По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено два уголовных дела за подделку официального документа. Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры Советского района.