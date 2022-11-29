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В Орле стало меньше безработных. На учете в службе занятости населения стоят почти две тысячи человек.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на 1 сентября 2022 года на учете в службе занятости стояли 2,5 тысячи человек. За год количество официальных безработных сократилось на 23 процента. В настоящее время орловцам предлагают более 9 776 свободных вакансий.

К слову, 1 декабря в фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева пройдет ярмарка вакансий. Мероприятие начнется в 10 часов утра. На нем 60 работодателей представят орловцам более 600 вакансий. В работе ярмарки примут участие промышленные предприятия, организации транспорта и связи, торговли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, учреждения здравоохранения и образования.