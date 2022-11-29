Популярный онлайн-ритейлер стал доступен во всём Центрально-Чернозёмном регионе

Самокат начал работу в регионе 29 июня 2021 года с Воронежа, к концу года сервис также был запущен в Белгороде, Липецке и Курске. С этого времени среди горожан вырос интерес к Самокату, о чем свидетельствует многократное увеличение спроса, а также доля продуктов собственной торговой марки в заказах пользователей. На данный момент этот показатель по региону превышает 30%.

Курьеры-партнёры Самоката доставляют товары на велосипедах за 15–30 минут в зависимости от зоны доставки. Такая оперативность возможна благодаря технологической платформе, с помощью которой удалось автоматизировать многие процессы в дарксторах и за их пределами. Например, система Самоката в режиме реального времени мониторит товарные остатки, отслеживает сроки годности и даёт сигнал о снятии позиции, если срок истекает. Также можно соотносить количество прогнозируемых и реальных заказов, ограничивать их количество, чтобы справиться с нагрузкой. В пиковые часы система самостоятельно принимает решение о подключении дополнительных курьеров-партнёров для доставки в конкретном районе. В 53 городах России уже действует более 1000 дарксторов.

Лиза Эмерт, директор по бренду и коммуникациям онлайн-ритейлера Самокат:

«Мы стремимся помогать людям и берём рутину на себя. Мы рады, что наш сервис доступен всему Центрально-Чернозёмному региону».