Фото из личного архива "КП"

Состояние орловского боксера Дениса Бойцова улучшилось. О прогрессе в самочувствии бывшего спортсмена рассказал сенатор от Орловской области Владимир Круглый.

- Дениса удалось вернуть в родной дом больше года назад, и это стало для него ещё одним шансом. Шансом на жизнь. За это время он очень изменился — живой осознанный взгляд, контроль собственного тела, хороший аппетит и неиссякаемый оптимизм. Да, впереди еще много работы, но прогресс очевиден, - написал Круглый в своих соцсетях.

По мнению сенатора, таких успехов Бойцов смог достичь благодаря его родителям и родным. Круглый пожелал Денису дальнейшего восстановления, а его родным здоровья и терпения.

Напомним, Денис Бойцов - известный орловский супертяж, на счету которого 36 побед и всего одно поражение. Спортсмен был найден в бессознательном состоянии на одной из станций метро Берлина в мае 2015 года. Состояние его было настолько тяжелым, что врачи были вынуждены ввести его в искусственную кому, им пришлось провести несколько серьезных операций. Не смотря на то, что к тому роковому моменту Денис уже 10 лет жил и тренировался в Германии, семья хотела вернуть его в Россию и обратилась за содействием к сенатору Круглому.