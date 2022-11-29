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В Орловской области суд обязал чиновников дать денег школе на ремонт столовой. Об этом сообщает прокуратура региона.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что кровля части здания школы имеет повреждения и нуждается в замене. В результате протекания крыши на потолке и стенах в школьной столовой отслоилась краска и штукатурка. Некоторые стены поражены грибком.

- В целях защиты прав учащихся образовательной организации прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании администрации Глазуновского района выделить финансирование, МБОУ «Тагинская СОШ» - обеспечить проведение работ по ремонту кровли, стен и потолка школьной столовой, - отметили в надзорном ведомстве.

Глазуновский районный суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района.