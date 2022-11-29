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Орловец выплатил долг по алиментам после ограничения на управление автомобилем. У мужчины образовалась задолженность в 55 тысяч рублей.

Житель Дмитровского района платил алименты на несовершеннолетнего сына несвоевременно и, даже, не в полном объеме. Так долг перевалили за 55 тысяч рублей. Но погашать его он не торопился. Исполнительное производство о взыскании алиментных платежей находилось в отделении судебных приставов.

- В рамках исполнительных действий судебный пристав вынес в отношении должника и его имущества ряд ограничительных и запретительных мер, в том числе постановление о временном ограничении в специальном праве управления транспортным средством, - уточнили в УФССП России по Орловской области.

Принятые меры на должника подействовали. Всю сумму задолженности орловец оплатил. Более того, мужчина отправился в районный Центр занятости, чтобы встать на учет и трудоустроиться.