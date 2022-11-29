В Орле из горящего аварийного дома спасли двух человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле из горящего частично расселенного дома спасли двух человек. Пожар произошел 28 ноября на улице Цветаева.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Сообщение о возгорании поступило на телефон 101 в 22.59. В результате пожара огонь повредил нежилую комнату на первом этаже здания. Пожарными были спасены два человека, ещё двое были эвакуированы.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается специалистами.

Всего за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали пять раз, из них один выезд на ликвидацию пожара и четыре на помощь населению.