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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 6:18

В Ливнах «ВАЗ» въехал в дерево в попытке избежать ДТП

Авария произошла днем 28 ноября
Ирина КАБАНОВА
Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области

В Ливнах легковушка въехала в дерево в попытке избежать ДТП. Авария произошла днем 28 ноября.

Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. В районе дома №36 по улице Пушкина 42-летний водитель автомобиля "Равон" выезжал на главную дорогу, где не уступил автомобилю "ВАЗ 21072". Во избежание столкновения отечественная легковушка выехала на встречную полосу и въехала в дерево.

В результате ДТП 25-летний пассажир автомобиля "ВАЗ 21072" получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, в результате один человек получил травмы.