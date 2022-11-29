В Ливнах «ВАЗ» въехал в дерево в попытке избежать ДТП

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области

В Ливнах легковушка въехала в дерево в попытке избежать ДТП. Авария произошла днем 28 ноября.

Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. В районе дома №36 по улице Пушкина 42-летний водитель автомобиля "Равон" выезжал на главную дорогу, где не уступил автомобилю "ВАЗ 21072". Во избежание столкновения отечественная легковушка выехала на встречную полосу и въехала в дерево.

В результате ДТП 25-летний пассажир автомобиля "ВАЗ 21072" получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, в результате один человек получил травмы.