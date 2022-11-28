Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле открыли мемориальную доску погибшему в ходе СВО Игорю Савину. Памятную табличку установили на фасаде школы №27 с углубленным изучением английского языка имени Лескова.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На мероприятии присутствовали мэр Орла Юрий Парахин, одноклассники и родственники орловца.

- Мы гордимся нашим героем. И сегодня будет открыта памятная доска в его честь – как напоминание о том, кому мы обязаны своей безопасностью и миром. Мы в неоплаченном долгу. Пусть каждый школьный день начинается со взгляда на эту памятную доску с фотографией нашего героя, нашего земляка. И заканчивается мыслями о том, что сегодня вы прожили этот день не зря. Низкий поклон родителям и педагогам. Светлая память о Савине Игоре Викторовиче останется навсегда в наших сердцах - выступил мэр Орла Юрий Парахин.

По словам одноклассницы Игоря Марии, это была далеко не первая его командировка, поэтому он храбро, с честью и достоинством шел защищать свою Родину.

Напомним, Игорь Савин погиб 23 июля 2022 года в ходе исполнения воинского долга.