Фото: телеграм-канал "Губернатор Клычков"

В Орле открыли Семейный МФЦ. Кроме областного центра подобные многофункциональные центры появятся в Ливнах и Болхове.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, Орловская область стала одним из восьми пилотных регионов, где благодаря грантовым средствам в размере 10 миллионов рублей создается целая сеть Семейных МФЦ.

- Главной целью таких МФЦ является улучшение качества жизни семей с детьми. Оказание им информационной, психологической, юридической поддержки, гуманитарной помощи. Сегодня мы видим результат больших коллективных усилий участников социального кластера, некоммерческих организаций, государства и социально ответственного бизнеса, - отметил Андрей Клычков.